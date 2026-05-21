Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва лидирует по росту числа желающих работать в нефтегазовой отрасли

Число желающих работать в нефтегазовой области москвичей выросло в два раза.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Число кандидатов из Москвы, рассматривающих работу в нефтегазовой отрасли, в январе-апреле 2026 года выросло почти в два раза, столица стала лидером по росту числа желающих работать в этой сфере, рассказал РИА Новости директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

«В период с января по апрель 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметнее всего соискательская активность на платформе в нефтегазовой отрасли выросла в Москве — число кандидатов, рассматривающих работу в сфере, увеличилось на 95% год к году», — сказал он.

По данным платформы, на втором месте оказалась Московская область, где число резюме выросло в этот период на 32%, а тройку лидеров замкнула Башкирия с ростом на 27%. Также в пятерку регионов с наиболее активным приростом соискателей вошли Татарстан (+25%) и Красноярский край (+18%).

Эксперт отметил, что ключевыми «донорами» кадров для нефтегазовой отрасли являются Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Башкирия и Москва — в этих регионах насчитывается больше всего откликов соискателей на вакансии в нефтегазе.

Высокая концентрация кандидатов в этих регионах во многом связана с исторически развитой нефтегазовой инфраструктурой, наличием профильных учебных заведений и крупных работодателей отрасли, пояснил Губанов.

«Кроме того, в регионах с развитым промышленным сектором традиционно выше уровень информированности соискателей о возможностях трудоустройства в нефтегазе, а также сильнее сформирована культура работы в производственных и вахтовых форматах», — подчеркнул он.