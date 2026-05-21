Работница ювелирного салона попыталась калькулятором остановить грабителей

В Приморье работница ювелирного салона бросила в грабителей калькулятор.

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая — РИА Новости. Неизвестный ограбил ювелирный салон в Уссурийске Приморского края, пока его сообщница делала вид, что выбирает украшения, работница магазина не растерялась и попыталась остановить похитителей попавшимся под руку калькулятором, следует из видео, опубликованного региональной прокуратурой.

«Установлено, что вечером 20 мая 2026 года в одном из ювелирных магазинов в торговом центре по улице Плеханова, пока женщина делала вид, что выбирает украшения, в помещение забежал её сообщник. Мужчина разбил витрину металлическим предметом, похитил планшет с золотыми изделиями, после чего злоумышленники скрылись», — говорится в сообщении.

На видео с камер наблюдения можно заметить, как работница магазина не растерялась и бросила калькулятор в похитителей.

Ущерб магазину составил около 2 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Прокуратура взяла на контроль его расследование. Устанавливаются причастные к преступлению.