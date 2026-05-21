Системы ПВО зарубежных стран не смогли бы отразить даже 8% дронов, атакующих РФ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Силы ПВО зарубежных стран не смогли бы эффективно противостоять даже 8% дронов, направляемых Украиной для атак на регионы России. Об этом ТАСС заявил ведущий эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
«Российская ПВО, без преувеличений, единственная в мире на сегодняшний день готова отражать атаки дронов. Стратегические исследования, проводимые в наших аналитических центрах, уверенно говорят о том, что даже самые передовые страны в мире не смогли бы отразить и 8% от количества дронов, бьющих по нам ежедневно. За время СВО Россия не только разработала и произвела новые комплексы перехвата, заточенные под борьбу с дронами, но и организовала многоуровневую эшелонированную оборону со сквозной системой целеуказания и управления», — заявил эксперт.
По словам Кузякина, расчеты сил ПВО России каждый день героически противостоят атакам украинских дронов. «Мы слабо отдаем себе отчет в ежедневном подвиге наших героев, защищающих наше небо. Отражение атаки в тысячу воздушных целей, пущенных в несколько волн — показатель недостижимый даже для армии времен Советского Союза. Показатель недоступный ни одной стране мира на сегодняшний день», — сказал специалист.