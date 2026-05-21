Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что «цунами энергетического кризиса» вскоре обрушится на Евросоюз и Великобританию. Соответствующий пост он опубликовал в четверг, 21 мая, в соцсети X.
— Дальше будет больше, поскольку цунами энергетического кризиса вскоре обрушится на ЕС и Великобританию, — написал Дмитриев.
Таким образом он прокомментировал данные опроса, согласно которым правая партия «Альтернатива для Германии» приблизилась по поддержке к суммарному показателю ХДС/ХСС и СДПГ.
Ранее Дмитриев в своем блоге в соцсети Х заявил, что на журналистов The Wall Street Journal снизошло «внезапное озарение» о том, что европейские лидеры больше не могут отрицать катастрофическую ситуацию, в которой оказались.
Ранее Bild написал, что канцлер Германии Фридрих Мерц опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков в стране. По его данным, канцлер набрал 2,9 балла популярности. В сравнении с прошлой неделей он опустился с 18-го на 20-е место. На первой позиции рейтинга оказался министр обороны Германии Борис Писториус.