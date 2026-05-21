ТОС "Севера" уничтожила скопление солдат ВСУ в Сумской области

КУРСК, 21 мая. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил оператор-наводчик с позывным Лютик.
«Получили координаты со скоплением живой силы противника. Оперативно выдвинулись на позицию, отработали, вернулись в район — все быстро и оперативно. Эмоции? Что я выполнил свою работу хорошо. Я бы не сказал, что это прям счастье, просто удовольствие, что я попал — и все», — рассказал оператор-наводчик.
Лютик добавил, что его работа заключается в быстром наведении. Главное, считает военнослужащий, быстро работать руками. «Машина полностью на электронике: везде мне помогает — куда навестись, как навестись по вертикали, по горизонтали — все она считает. Мне лишь надо навестись туда, куда она говорит», — рассказал он.