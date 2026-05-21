Шойгу назвал присоединение Армении к статуту МУС недружественным шагом

Присоединение Армении к статуту МУС, а также выдача россиян третьим странам стали откровенно недружественными действиями. Об этом в четверг, 21 мая, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
— В последние годы руководством Армении был предпринят ряд действий однозначно недружественного характера. Именно так расцениваем присоединение к статусу Международного уголовного суда, выдачу российских граждан третьим странам, — сказал Шойгу на рабочем совещании, его слова приводит РИА Новости.
До этого Сергей Шойгу также подверг резкой критике решение армянских властей предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому трибуну на саммите Европейского политического сообщества, который прошел в Ереване.