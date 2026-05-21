Шойгу назвал присоединение Армении к статуту МУС недружественным шагом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к серьезным экономическим последствиям для страны. По его словам, республика рискует потерять до 15−20 процентов ВВП. Он также обратил внимание на снижение товарооборота между Россией и Арменией.