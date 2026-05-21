Дополнен перечень ключевых инвестиционных проектов Ростовской области

На заседании совета по инвестициям под председательством губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря рассмотрены итоги 2025 года: объём инвестиций в основной капитал составил 812,4 млрд рублей, индекс физического объёма — 100,5%.

Министр строительства области Сергей Куц доложил, что в 2025 году на Дону построено 2,763 млн кв. м жилья, за четыре месяца 2026 года введено более 740 тыс. кв. м. Губернатор подчеркнул значение стройотрасли для экономики и смежных секторов.

«То, что выполнен план 2025 года, — это не просто бюрократические показатели, а важный экономический фактор. Эту динамику нужно поддерживать. Ростов был и остается городом с большой привлекательностью строительства как многоквартирного, так и индивидуального жилья. Поэтому надо двигаться дальше. Важна работа с ресурсоснабжающими организациями по техприсоединению — по стоимости и срокам, а также сокращение административных барьеров и упрощение доступа к инженерным сетям», — сказал Юрий Слюсарь.

Глава региона добавил, что при всей важности этих мер основа градостроительной политики неизменна.

«При этом было и остается два главных требования: хороший архитектурный облик, опирающийся на исторические культурные традиции, и создание социальной инфраструктуры параллельно с реализацией проектов многоквартирного жилья», — подчеркнул губернатор.

В регионе реализуется несколько проектов комплексного развития территорий, в частности, в микрорайоне «Новый Ростов». Застройщики создают современные жилые комплексы с социальными объектами.

На заседании были представлены два инвестиционных проекта. Один из них — компании «Авангард» в Шахтах: производство нетканого материала «Ветлэйд» с инвестициями 1,06 млрд рублей, созданием 40 рабочих мест со средней зарплатой 70 тысяч рублей. Второй — проект маслоэкстракционного завода в Миллеровском районе мощностью 600 тонн в сутки. Он предусматривает инвестиции 5 млрд рублей, будет создано 80 рабочих мест со средней зарплатой 60 тысяч рублей. Завершение проекта планируется в 2027 году.

По решению совета оба проекта пополнят региональный список ключевых инвестиционных проектов.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

