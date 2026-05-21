В Приангарье актуализируют закон о государственной социальной помощи

Инициативу представил депутатам регионального собрания на 38-й сессии Законодательного Собрания министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Одна из целей законопроекта — приведение регионального законодательства в соответствие федеральному закону «О государственной социальной помощи», предусмотреть возможность участникам специальной военной операции, уволенным с военной службы или завершившим исполнение контракта, заключить однократно социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности без проведения оценки уровня их среднедушевого дохода.
«Новый подход к социальному контракту — это не просто финансовая помощь, а инвестиция в будущее демобилизованных участников СВО, предоставляющая им реальный шанс на успешную адаптацию и самореализацию в гражданской жизни через развитие собственного дела. Всесторонняя помощь и поддержка бойцов СВО — одна из важнейших задач, поставленных перед страной Президентом Российской Федерации», — отметил Игорь Кобзев.
По выбору участников специальной военной операции, признанных инвалидами I или II группы и уволенных с военной службы или завершивших исполнение контракта, государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается им или их супругам, признанным в установленном порядке безработными или ищущими работу.
«Дополнительных расходов областного бюджета не потребуется, так как выплата денежных средств в связи с заключением социального контракта новой категории граждан будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Иркутской области на реализацию социальных контрактов», — уточнил Владимир Родионов.
Законопроект поддержан депутатами во втором и окончательном чтении, сообщает пресс-служба Правительства региона.