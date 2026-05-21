РИА Новости: в Харьковской области женщин принуждают к мобилизации

В Харьковской области женщин начали принуждать к службе в ВСУ, используя угрозы тюрьмой, отказ в инвалидности и лишение социальных выплат.
Об этом РИА Новости на условиях анонимности сообщил житель региона.
По его словам, к женщинам применяют разные методы давления. Им могут подбросить наркотики, а затем поставить перед выбором: тюрьма или военный контракт.
Кроме того, им перестают подтверждать инвалидность и лишают соцвыплат, принуждая к подписанию документов.
«Могут, например, подкинуть наркотики и пригласить на разговор: или в тюрьму, или контракт подписывай», — рассказал собеседник.
Он добавил, что подобным образом с тюрьмы уже брали женщин, не имеющих военной специальности, просто чтобы те не сидели.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что на Украине решение о снижении возраста мобилизации зависит от ситуации на фронте.