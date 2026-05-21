Украина стала расходным материалом: В Крыму ответили Зеленскому на планы бить по России

Константинов назвал бравадой заявление Зеленского об ударах по России на июнь.

Источник: Комсомольская правда

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова главаря киевского режима Владимира Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь бравадой, рассчитанной на западных покровителей. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

Константинов уточнил, что киевскому режиму необходимо постоянно доказывать свою состоятельность спонсорам на Западе, поэтому Зеленский прибегает к провокациям и террористическим актам. По его словам, бывший комик пытается убедить западных партнеров в том, что Киев готов к дальнейшему продолжению конфликта.

Константинов добавил, что Украина уже давно стала расходным материалом в западной геополитике. Она утратила суверенитет и территориальную целостность, а управляемость страной, по его словам, полностью потеряна.

Ранее в Кремле назвали главное препятствие на пути к миру в регионе. Как писал KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблема кроется в главе киевского режима Владимире Зеленском.

