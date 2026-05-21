Поздравление Руслана Болотова с Днем территориального общественного самоуправления

ТОС, без преувеличения, — одна из движущих сил развития Иркутска. Сегодня в областном центре 86 таких организаций, они объединяют десятки тысяч горожан. Это не просто цифры — они показывают, как много людей готовы по-соседски решать общие задачи.
Активисты ТОС помогают городу в самых разных вопросах: они наводят уют во дворах, организуют мероприятия для детей и подростков, представителей старшего поколения, поддерживают семьи, которые в этом нуждаются. Отдельное спасибо — за помощь нашим бойцам. Участники объединений собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и другие необходимые вещи. Это реальная работа, которая важна для тех, кто сейчас на передовой.
Мы со своей стороны поддерживаем инициативы ТОС: помогаем с подготовкой проектов, выделяем помещения, поддерживаем инициативы, проводим конкурсы.
Желаю всем, кто вкладывает свои силы в развитие Иркутска, крепкого здоровья, энергии для воплощения намеченных планов и всего самого доброго!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.