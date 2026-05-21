Вывод американского контингента из Европы подорвёт военную стратегию против России и Китая.
Об этом сообщает Junge Welt.
Издание рассматривает последствия сокращения присутствия вооружённых сил США на континенте.
Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл сказал, что США сократили число бригадных боевых групп в Европе с четырёх до трёх.
В статье подчёркивается, что дальнейшее сокращение американских сил сломает всю антироссийскую линию альянса.
«Если сокращение американских войск продолжится, военная стратегия против России и Китая обречена на провал», — говорится в материале.
В CNN сообщали, что шеф Пентагона Пит Хегсет отменил две военные ротации американских войск в Европе и распорядился сократить часть персонала на континенте.