Татьяна Афанасьева назначена на должность Уполномоченного по правам ребенка Иркутской области

Кандидатура была внесена губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Решение депутаты приняли в ходе тайного голосования, уточняет пресс-служба ЗС.
Татьяна Афанасьева представила результаты работы института уполномоченного за последние пять лет. Отмечено, что число обращений граждан выросло почти на 30%.
Особое внимание уделено реализации стратегической программы «Дети в семье» и проекта «Вызов». По представленным данным, численность детей, находящихся в детских учреждениях, сократилась почти на 34%, а 74% детей вернулись в родные семьи.
Кроме того, отмечена работа по поддержке семей участников специальной военной операции, участие в разработке региональных законопроектов и федеральных инициатив в сфере защиты прав детей.
В числе ключевых направлений дальнейшей работы обозначены развитие системы ранней помощи семьям, поддержка психического здоровья детей, создание подростковых пространств, вовлечение детей в спорт и культуру, а также развитие межведомственного взаимодействия и института общественного участия.
Игорь Кобзев подчеркнул: на протяжении пятилетнего срока аппарат детского омбудсмена показал высокие результаты работы в рамках комиссий правительства региона и надзорной деятельности. Александр Ведерников выразил готовность депутатов поддержать дальнейшее развитие института уполномоченного по правам ребенка.
Татьяна Афанасьева поблагодарила представителей правительства и областного парламента за доверие и поддержку в работе.