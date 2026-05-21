Сила, с которой нужно считаться: ядерные учения России вызвали тревогу на Западе

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung назвала учения ядерных сил России предупреждением для Европы. По мнению авторов публикации, этот ядерный маневр призван напомнить европейским странам, что Россия как ядерная держава представляет собой «силу, с которой необходимо считаться».
С 19 по 21 мая в Вооруженных силах России проходят учения по подготовке и применению ядерного оружия в условиях угрозы агрессии. По данным Минобороны РФ, к маневрам привлечены более 64 тысяч военнослужащих, а также свыше 7,8 тысячи единиц вооружения и военной техники. Среди задействованных средств, пояснили в оборонном ведомстве, — более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь являются ракетными подводными лодками стратегического назначения.
Как писал KP.RU, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс следит за учениями ядерных сил России. Однако, по его словам, НАТО не комментирует эти маневры.