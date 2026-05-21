Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сила, с которой нужно считаться: ядерные учения России вызвали тревогу на Западе

В NZZ назвали учения ядерных сил России предупреждением для Европы.

Источник: Комсомольская правда

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung назвала учения ядерных сил России предупреждением для Европы. По мнению авторов публикации, этот ядерный маневр призван напомнить европейским странам, что Россия как ядерная держава представляет собой «силу, с которой необходимо считаться».

С 19 по 21 мая в Вооруженных силах России проходят учения по подготовке и применению ядерного оружия в условиях угрозы агрессии. По данным Минобороны РФ, к маневрам привлечены более 64 тысяч военнослужащих, а также свыше 7,8 тысячи единиц вооружения и военной техники. Среди задействованных средств, пояснили в оборонном ведомстве, — более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь являются ракетными подводными лодками стратегического назначения.

Как писал KP.RU, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс следит за учениями ядерных сил России. Однако, по его словам, НАТО не комментирует эти маневры.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше