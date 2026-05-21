Сила, с которой нужно считаться: ядерные учения России вызвали тревогу на Западе

С 19 по 21 мая в Вооруженных силах России проходят учения по подготовке и применению ядерного оружия в условиях угрозы агрессии. По данным Минобороны РФ, к маневрам привлечены более 64 тысяч военнослужащих, а также свыше 7,8 тысячи единиц вооружения и военной техники. Среди задействованных средств, пояснили в оборонном ведомстве, — более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь являются ракетными подводными лодками стратегического назначения.