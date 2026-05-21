Областной парламент утвердил членов нового созыва Общественной палаты

Иркутская область, НИА-Байкал — Депутаты Законодательного Собрания утвердили членов нового состава Общественной палаты Иркутской области.

Источник: НИА Байкал

По информации пресс-службы ЗС, все кандидатуры предварительно были рассмотрены на заседаниях постоянных комитетов и комиссий. Всего Общественная палата состоит из 63 человек, из которых Заксобранием одобрен 21. Срок полномочий органа — три года. Спикер ЗС Александр Ведерников поздравил их с назначением, пожелав успешной и продуктивной работы. Губернатор Игорь Кобзев, присутствовавший на сессии, подчеркнул: в новый состав палаты вошли авторитетные общественные деятели, которые пользуются доверием как со стороны органов власти, так и жителей региона.

«Мы должны создавать условия для постоянного диалога с обществом, получения объективной оценки деятельности органов власти и для помощи в выработке определенных управленческих решений. Именно вовлечение граждан в процессы принятия решений через Общественную палату повышает уровень доверия к власти и формирует у жителей региона чувство сопричастности к внутриполитическим процессам», — добавил Игорь Кобзев.

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, НКО, органов государственной власти Иркутской области, иных государственных органов и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития региона, защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов.