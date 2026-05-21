Силы ПВО за 11 часов сбили 121 украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 11 часов сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа (БПЛА). Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что перехват и уничтожение дронов проводились с 20:00 20 мая до 07:00 21 мая. Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваторией Каспийского моря.
Накануне, 20 мая, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о падении обломков украинского БПЛА на 24-этажный недостроенный жилой дом. В результате инцидента один мужчина получил ранения средней степени тяжести. Пострадавший был доставлен в больницу.
Как писал KP.RU, всего за сутки российские средства ПВО ликвидировали 780 украинских беспилотников самолетного типа.