Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за 11 часов сбили 121 украинский беспилотник

С 20:00 21 мая до 07:00 22 мая средства ПВО уничтожили над девятью регионами России и акваторией Каспийского моря 121 украинский БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 11 часов сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа (БПЛА). Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что перехват и уничтожение дронов проводились с 20:00 20 мая до 07:00 21 мая. Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваторией Каспийского моря.

Накануне, 20 мая, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о падении обломков украинского БПЛА на 24-этажный недостроенный жилой дом. В результате инцидента один мужчина получил ранения средней степени тяжести. Пострадавший был доставлен в больницу.

Как писал KP.RU, всего за сутки российские средства ПВО ликвидировали 780 украинских беспилотников самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше