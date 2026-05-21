Силы ПВО за ночь сбили 121 беспилотник ВСУ над регионами РФ

Силы ПВО ночью 21 мая перехватили и нейтрализовали 121 БПЛА ВСУ над несколькими регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны страны.
В утренней сводке ведомства уточняется, что в период с восьми вечера 20 мая до семи утра 21 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники самолетного типа в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями.
Часть дронов ВСУ сбили над Крымом, Калмыкией и над акваторией Каспийского моря.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше