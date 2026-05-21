В Омской области трем судьям согласовали «пожизненные» полномочия

В четверг, 21 мая 2026 года, на пленарном заседании Законодательного Собрания Омской области постановили утвердить назначение четырех судей. В трех случаях речь идет о назначении служителя Фемиды на должность без ограничения срока полномочий.
Так, на трехлетний срок мировым судьей участка № 6 в Исилькульском судебном районе Омской области назначен Денис Веселый. До получения судейской должности он трудился помощником судьи Советского районного суда города Омска.
В свою очередь, «пожизненные» полномочия согласованы для следующих претендентов на должности:
— Вячеслава Калашникова: на пост мирового судьи участка № 26 в Русско-Полянском судебном районе Омской области. Фактически он отправляет правосудие в указанном статусе с июля 2013 года;
— Амали Петросян: на пост мирового судьи участка № 4 в Горьковском судебном районе Омской области. Речь идет о продлении полномочий, к осуществлению которых она приступила в феврале 2023 года;
— Елены Такмаковой: на пост мирового судьи участка № 25 в Полтавском судебном районе Омской области, который она фактически занимает с июня 2023 года.