Politico: у Трампа есть и дипломатические, и военные варианты действий на Кубе

Днем ранее в Пентагоне заявили о входе в Карибское море авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем Nimitz. В тот же день Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро и пятерым кубинским военным. Они стали фигурантами дела об инциденте с двумя гражданскими самолетами, сбитыми в 1996 году. В перечень обвинений включены уничтожение воздушного судна и четыре отдельных пункта обвинения в убийстве.