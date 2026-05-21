Politico: у Трампа есть и дипломатические, и военные варианты действий на Кубе

«У Трампа есть дипломатические и военные варианты действий на Кубе, но он еще не принял решения пойти тем или иным путем, продолжая оказывать давление путем блокирования импорта нефти и введения санкций», — отмечается в публикации.
Днем ранее в Пентагоне заявили о входе в Карибское море авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем Nimitz. В тот же день Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро и пятерым кубинским военным. Они стали фигурантами дела об инциденте с двумя гражданскими самолетами, сбитыми в 1996 году. В перечень обвинений включены уничтожение воздушного судна и четыре отдельных пункта обвинения в убийстве.
Как писала на минувших выходных газета The New York Times, американские власти допускают возможность захвата Кастро по венесуэльскому сценарию.
В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы в тот период руководил Рауль Кастро. В результате погибли четыре члена экипажа.
Кубинское правительство обосновало эти действия нарушением воздушного пространства. В то же время Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.