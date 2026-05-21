В Забайкалье задержали организатора связи для украинских колл-центров

В Забайкальском крае сотрудники правоохранительных органов задержали пособника украинских колл-центров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ, передает ТАСС.
По данным ведомства, молодой человек ради легкого заработка вступил в сговор с украинским куратором. По его заданию мужчина снял квартиру в Краснокаменске и разместил там сим-боксы — оборудование, позволяющее совершать анонимные звонки россиянам из-за рубежа в мошеннических целях. Украинская сторона обеспечивала забайкальца сим-картами и другими необходимыми средствами.
В настоящее время мужчина задержан. В отношении него проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
В марте официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники ведомства раскрыли работу колл-центра на территории России. В Новосибирске и Иркутске они изъяли более 1,5 тыс. сим-карт, три сим-бокса, антенны, ноутбуки, телефоны и банковские карты у подозреваемых. Четверых человек задержали.
