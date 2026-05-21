Си Цзиньпин принял приглашение президента Туркменистана посетить страну

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность посетить Туркменистан по приглашению президента республики Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает информационное агентство TDH, в распоряжении которого оказалось письмо лидера Китая.
«Я придаю большое значение развитию китайско-туркменских отношений всестороннего стратегического партнерства и желаю поддерживать с Вами тесные рабочие контакты. Благодарю Вас за приглашение и готов посетить Туркменистан в удобное для обеих сторон время. Министерства иностранных дел двух стран могут поддерживать тесную связь по этому вопросу», — отметил Си Цзиньпин.
Он также дал высокую оценку усилиям туркменского лидера, направленным на развитие двусторонних отношений и укрепление дружбы между государствами.
Лидер КНР подчеркнул, что придает особое значение углублению отношений всестороннего стратегического партнерства с Туркменистаном. Кроме того, он упомянул ряд крупных совместных проектов и подтвердил готовность наращивать взаимовыгодное сотрудничество по широкому кругу направлений.
«Китайская сторона готова взаимодействовать с Туркменистаном в создании новых ярких примеров сотрудничества и непрерывном обогащении содержания Сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана», — добавил Си Цзиньпин.
Ранее Китай посетили президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп.
Визит Трампа состоялся с 13 по 15 мая, а Путин находился в Китае 19−20 мая.
