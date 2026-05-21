Разведка засекла подготовку визита Си Цзиньпина в Северную Корею

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Северную Корею уже на следующей неделе, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве.
По данным собеседников агентства, южнокорейская разведка получила сведения, указывающие на подготовку визита китайского лидера в Пхеньян. Источники допускают, что поездка может состояться в конце текущего месяца или в начале следующего.
Собеседники Yonhap связали возможный визит с недавней активизацией контактов между Пекином и Пхеньяном. В частности, в прошлом месяце столицу КНДР посещал глава МИД Китая Ван И, а позднее в северокорейскую столицу прибыли сотрудники службы безопасности и представители церемониального протокола Си Цзиньпина.
Дополнительным фактором агентство называет 65-летие подписания договора о сотрудничестве между Китаем и Северной Кореей, которое страны отмечают в этом году. Возможный визит также рассматривается в контексте недавнего саммита Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пекине, где стороны подтвердили приверженность цели денуклеаризации КНДР.
По информации одного из источников, китайский лидер может попытаться выступить посредником в диалоге между Пхеньяном и Вашингтоном. Кроме того, во время визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Китай в январе Сеул обращался к Пекину с просьбой содействовать урегулированию межкорейских отношений.
