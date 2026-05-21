Разведка засекла подготовку визита Си Цзиньпина в Северную Корею

По информации одного из источников, китайский лидер может попытаться выступить посредником в диалоге между Пхеньяном и Вашингтоном. Кроме того, во время визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Китай в январе Сеул обращался к Пекину с просьбой содействовать урегулированию межкорейских отношений.