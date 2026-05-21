Президент Кубы назвал обвинения США против Кастро незаконными

Кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения США против бывшего лидера страны Рауля Кастро лишены правовых оснований. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.
«Это политический шаг, лишенный какой-либо юридической основы, который лишь призван пополнить досье, фабрикуемое для оправдания безрассудства военной агрессии [США] против Кубы», — написал Диас-Канель.
По его словам, выдвинутое Вашингтоном обвинение в адрес Кастро — не более чем проявление высокомерия и разочарования. Соединенные Штаты не могут смириться с твердостью Кубы и единством ее руководства, пояснил лидер государства.
Диас-Канель также обвинил США во лжи и манипуляции событиями 1996 года, когда кубинские военные сбили самолеты организации «Братья за спасение». Он подчеркнул, что Гавана действовала в рамках законной самообороны в своих территориальных водах — после того, как неоднократно нарушали воздушное пространство Кубы. Администрацию США того времени предупреждали об этом более десяти раз, но она проигнорировала предупреждения, заявил президент.
Brothers to the Rescue (Hermanos al Rescate) — организация кубинских эмигрантов, созданная в 1991 году в США, базировавшаяся в Майами. Группа занималась патрульными полетами над Флоридским проливом, занимаясь поиском и спасением кубинских мигрантов на самодельных лодках. Позднее ее деятельность приобрела выраженный политический характер и включала антиправительственные акции против руководства Кубы. Кубинские власти называли организацию террористической.
Brothers to the Rescue прекратили существование после инцидента 24 февраля 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два ее самолета.
20 мая Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что Рауль Кастро заочно обвинен в Соединенных Штатах из-за инцидента со сбитыми самолетами в 1996 году. Обвинительное заключение стало частью более широкой политики администрации Трампа, который ранее призвал к смене режима на Кубе, говорится в публикации агентства.
Рауль Кастро, родившийся в 1931 году, вместе с братом Фиделем Кастро был причастен к свержению 1 января 1959 года правительства Фульхенсио Батисты, поддерживавшегося США. К власти пришли силы Фиделя Кастро после победы Кубинской революции. Рауль занимал пост министра обороны и возглавил страну только в 2008-м, сменив заболевшего брата. Фидель Кастро умер в 2016 году. Политический деятель покинул пост президента в 2018 году.
