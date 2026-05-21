Над Россией ночью сбили 121 украинский БПЛА. Военная операция, день 1548-й

08:15 Три человека пострадали в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Шебекинский округ, сообщил оперштаб Белгородской области. В Шебекине дрон ударил по движущемуся автомобилю: ранения получили молодые люди 18 и 20 лет. У одного — минно-взрывная травма и осколочные ранения живота, у другого — слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки. После оказания помощи они отказались от госпитализации.
В поселке Маслова Пристань FPV-дрон атаковал «Газель»: мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног, после оказания помощи его переведут в больницу Белгорода. Оба транспортных средства повреждены.
08:12 Двое человек погибли в Сызрани в результате удара беспилотников ВСУ. Пострадавшие получают медицинскую помощь, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, выразив соболезнования родным погибших. Он также напомнил о запрете съемки и публикации кадров с БПЛА и их последствиями, призвал при обнаружении обломков звонить 112, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
08:08 ❗️Росавиация ночью и утром вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратов (Гагарин), Нижний Новгород (Чкалов), Пенза, Самара (Курумоч), Махачкала, Калуга (Грабцево) и Псков. Позже ограничения отменили в аэропортах Саратов (Гагарин), Пенза и Тамбов (Донское). Все меры принимали для обеспечения безопасности полетов.
08:04 ⚡За ночь с 20 на 21 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваторией Каспийского моря, сообщили в Минобороны.
08:00 Сегодня 1548-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.