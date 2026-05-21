Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области назначили первого замминистра финансов

Первым замминистра финансов Свердловской области стал Владимир Поливьянов.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области был назначен первый заместитель министра финансов. Должность занял Владимир Поливьянов. К своим обязанностям он приступает с 21 мая 2026 года. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер.

— Работа Владимира Поливьянова связана с построением системы контроля за своевременным поступлением доходов в бюджет, мобилизацией доходов, взысканием дебиторской задолженности по неналоговым платежам, — рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Кроме того, первый замминистра финансов будет заниматься работой по совершенствованию налогового законодательства Свердловской области.

Владимиру Полиьвянову 46 лет. С финансами он работает уже 23 года, из которых больше 10 лет трудился в банковской сфере. Является кандидатом экономических наук. С 2018 года он занимал должность замминистра финансов, а теперь получил повышение.