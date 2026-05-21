Трамп проведет встречу с разведкой на фоне отложенной атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп в четверг, 21 мая, проведет закрытую встречу с представителями разведки, следует из расписания, опубликованного Белым домом.
Согласно графику, глава государства проведет брифинг в 10:00 по местному времени, то есть в 17:00 мск.
Совещание продлится всего час, после чего Трамп примет участие в пресс-конференции вместе с представителем агентства по охране окружающей среды США.
Ранее на этой неделе Трамп написал в TruthSocial, что Вашингтон отказался от нанесения ударов по Ирану, запланированных на 19 мая по просьбе лидеров трех стран Персидского залива. Он отметил, что приказал главе Пентагона Питу Хегсету и американскому военному командованию отменить удар и подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран в случае, «если приемлемая сделка не будет достигнута».
Axios писал, что стороны близки к сделке и заключению меморандума о взаимопонимании. Дональд Трамп неоднократно утверждал, что ключевое требование США — отказ Ирана от обладания ядерным оружием.
