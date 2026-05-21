Трамп проведет встречу с разведкой на фоне отложенной атаки на Иран

Ранее на этой неделе Трамп написал в TruthSocial, что Вашингтон отказался от нанесения ударов по Ирану, запланированных на 19 мая по просьбе лидеров трех стран Персидского залива. Он отметил, что приказал главе Пентагона Питу Хегсету и американскому военному командованию отменить удар и подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран в случае, «если приемлемая сделка не будет достигнута».