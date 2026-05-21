Axios узнал о конфликте Нетаньяху и Трампа во время последнего разговора

Как утверждают собеседники издания, Трамп сообщил Нетаньяху, что посредники готовят «письмо о намерениях», которое США и Иран могли бы подписать для формального завершения войны и запуска 30-дневного переговорного периода по ядерной программе Тегерана и вопросу открытия Ормузского пролива.
По данным одного из источников, Нетаньяху после разговора был крайне обеспокоен. Другой источник охарактеризовал беседу как «сложную». Источник издания в США заявил, что у Нетаньяху во время разговора «горели волосы на голове».
В Израиле, как пишет Axios, считают, что премьер-министр скептически относится к переговорам и предпочел бы им возобновление военных действий, чтобы ослабить военный потенциал Ирана и нанести удар по его инфраструктуре.
Трамп, в свою очередь, продолжает говорить, что соглашение с Тегераном возможно, но при этом он сам готов поддержать возобновление боевых действий в случае провала дипломатии. «Вопрос лишь в том, завершим ли мы это дело или они подпишут документ. Посмотрим, что будет», — заявил он в среду на мероприятии в Академии береговой охраны США.
По информации Axios, в эти дни Катар, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет работают над обновленным предложением для преодоления разногласий США и Ирана. Источники утверждают, что новый проект предусматривает более конкретные обязательства Тегерана по ядерной программе и детали постепенного размораживания иранских активов со стороны США.
Белый дом и канцелярия премьер-министра Израиля отказались комментировать изданию ситуацию. Израильский источник также сообщил Axios, что Нетаньяху хотел бы в ближайшие недели приехать в Вашингтон для встречи с Трампом.
О телефонном разговоре Нетаньяху и Трампа в воскресенье, 17 мая, сообщили Times of Israel в офисе израильского премьера.
Днем ранее The New York Times со ссылкой на источники на Ближнем Востоке писала, что США и Израиль усилили подготовку к возможным новым ударам по Ирану. План предполагает более интенсивные атаки на военные объекты и инфраструктуру страны на случай, если Трамп решит выйти из тупика в переговорах с Тегераном силовым путем.
Трамп оценил военную фазу конфликта в Иране как завершенную на 70−75% и допустил, что США могут возобновить действия для достижения своих целей.
Ранее США и Иран выдвинули по пять условий для возобновления переговоров. Тегеран требует прекращения войны, включая боевые действия в Ливане, снятия санкций, разморозки активов, компенсации ущерба и признания своего суверенитета над Ормузским проливом. Вашингтон настаивает на отказе Ирана от выплат, компенсаций и разморозки активов, передаче США 400 кг урана и сохранении работы только одного ядерного комплекса.
