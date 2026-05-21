Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios узнал о конфликте Нетаньяху и Трампа во время последнего разговора

Беседа премьер-министра Израиля и президента США по Ирану была напряженной, Трамп и Нетаньяху не сошлись во мнениях, сообщают источники Axios. В Израиле отмечают, что премьер предпочел бы дипломатии военные действия, пишет издание.

Источник: РБК

Телефонный разговор, в ходе которого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсудили переговоры с Ираном, был напряженным, сообщает Axios со ссылкой на три источника. По их словам, лидеры не сошлись во мнениях относительно дальнейших шагов по иранскому направлению.

Как утверждают собеседники издания, Трамп сообщил Нетаньяху, что посредники готовят «письмо о намерениях», которое США и Иран могли бы подписать для формального завершения войны и запуска 30-дневного переговорного периода по ядерной программе Тегерана и вопросу открытия Ормузского пролива.

По данным одного из источников, Нетаньяху после разговора был крайне обеспокоен. Другой источник охарактеризовал беседу как «сложную». Источник издания в США заявил, что у Нетаньяху во время разговора «горели волосы на голове».

В Израиле, как пишет Axios, считают, что премьер-министр скептически относится к переговорам и предпочел бы им возобновление военных действий, чтобы ослабить военный потенциал Ирана и нанести удар по его инфраструктуре.

Трамп, в свою очередь, продолжает говорить, что соглашение с Тегераном возможно, но при этом он сам готов поддержать возобновление боевых действий в случае провала дипломатии. «Вопрос лишь в том, завершим ли мы это дело или они подпишут документ. Посмотрим, что будет», — заявил он в среду на мероприятии в Академии береговой охраны США.

По информации Axios, в эти дни Катар, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет работают над обновленным предложением для преодоления разногласий США и Ирана. Источники утверждают, что новый проект предусматривает более конкретные обязательства Тегерана по ядерной программе и детали постепенного размораживания иранских активов со стороны США.

В МИД Исламской Республики заявили, что переговоры продолжаются «на основе 14-пунктного предложения Ирана», а в Тегеране находится глава МВД Пакистана, который участвует в посреднических усилиях.

Белый дом и канцелярия премьер-министра Израиля отказались комментировать изданию ситуацию. Израильский источник также сообщил Axios, что Нетаньяху хотел бы в ближайшие недели приехать в Вашингтон для встречи с Трампом.

О телефонном разговоре Нетаньяху и Трампа в воскресенье, 17 мая, сообщили Times of Israel в офисе израильского премьера.

Днем ранее The New York Times со ссылкой на источники на Ближнем Востоке писала, что США и Израиль усилили подготовку к возможным новым ударам по Ирану. План предполагает более интенсивные атаки на военные объекты и инфраструктуру страны на случай, если Трамп решит выйти из тупика в переговорах с Тегераном силовым путем.

Трамп оценил военную фазу конфликта в Иране как завершенную на 70−75% и допустил, что США могут возобновить действия для достижения своих целей.

Ранее США и Иран выдвинули по пять условий для возобновления переговоров. Тегеран требует прекращения войны, включая боевые действия в Ливане, снятия санкций, разморозки активов, компенсации ущерба и признания своего суверенитета над Ормузским проливом. Вашингтон настаивает на отказе Ирана от выплат, компенсаций и разморозки активов, передаче США 400 кг урана и сохранении работы только одного ядерного комплекса.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».