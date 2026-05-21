В одном из регионов Украины принудительно мобилизуют женщин

Женщин в Харьковской области начали мобилизовывать с помощью угроз и шантажа. Об этом РИА Новости рассказал житель региона, пожелавший остаться неизвестным из соображений безопасности.
«Могут, я говорю, пригласить в кабинет, побеседовать и заставить. Как с тюрьмы женщин брали — они не специалисты. Их брали с тюрьмы, чтобы не сидеть», — рассказал он.
Он также сообщил о том, что женщинам отказывают в установлении инвалидности и прекращают выплату социальных пособий, вынуждая подписать контракт и поступить на службу.
Читайте также: «Забрали пациента ПНИ»: на Украине идёт мобилизация душевно больных.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.