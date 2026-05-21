Лондон рассказал об инциденте с самолетом-разведчиком и российским Су-27

Два российских военных самолета и разведывательный самолет Королевских ВВС Великобритании над Черным морем в прошлом месяце совершили «неоднократное и опасное» сближение, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление британского Минобороны. По данным ведомства, инцидент произошел во время регулярного международного полета самолета RC-135W Rivet Joint, выполнявшего задачи по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО.
«Эти действия создают серьезный риск аварий и потенциальной эскалации», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
Как утверждает британское Минобороны, один из российских самолетов, Су-27, выполнил шесть проходов перед британским самолетом, приближаясь на расстояние около шести метров от его носа.
В британском Минобороны сочли, что это самый опасный эпизод с российской стороны с 2022 года, когда над Черным морем уже происходил инцидент с самолетом Rivet Joint.
В сентябре 2022 года Минобороны Великобритании заявило, что российский Су-27 выпустил ракету рядом с британским разведывательным самолетом RC-135W Rivet Joint, патрулировавшим международное воздушное пространство над Черным морем.
По словам на тот момент министра обороны Бена Уоллеса, британский самолет без вооружения сопровождали два Су-27. Один из истребителей выпустил ракету, что Уоллес назвал «потенциально опасным» инцидентом. Сопровождение длилось около 90 минут, после чего RC-135W вернулся на базу.
После случившегося Лондон временно приостановил полеты и выразил обеспокоенность на тот момент министру обороны России Сергею Шойгу. Москва позже объяснила инцидент технической неисправностью. Великобритания возобновила патрулирование, но уже с сопровождением истребителей.
В конце апреля 2026 года Минобороны России сообщило о четырехчасовом полете дальних российских бомбардировщиков Ту-22M3 над Балтийским морем, выполненном в соответствии с международными правилами. Их сопровождали истребители Су-35. В ведомстве добавили, что «на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств».
Летом 2024 года Минобороны России показало видео сопровождения истребителем Су-27 самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей «Тайфун» Великобритании над Черным морем. Как отметили в ведомстве, Су-27 подняли для недопущения нарушения границы. После приближения российского истребителя британские самолеты развернулись.
Минобороны России регулярно заявляет, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».