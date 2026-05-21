В МИД поразились отсутствию реакции Еревана на высказывания Зеленского

Источник: РБК

Российская сторона удивилась отсутствию реакции со стороны Армении на антироссийские высказывания украинского лидера Владимира Зеленского, прозвучавшие в Ереване. Об этом журналистам сообщил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

По словам дипломата, Армения, оставаясь стратегическим партнером России, предоставила Зеленскому площадку для выступления, в ходе которого, по оценке Москвы, прозвучали «омерзительные угрозы» в адрес России. Галузин поразился, что Ереван никак не отреагировал на эти заявления — не опроверг их и не осудил.

Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване в начале мая при участии лидеров европейских государств. Зеленский в ходе выступления призвал усилить давление на Россию и поддержку Киева.

20 мая секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что предоставление Зеленскому трибуны саммита Европейского политического сообщества стало «глумлением» над памятью армян, участвовавших в борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны. По его словам, власти республики в последние годы предприняли ряд «однозначно недружественных» шагов в отношении Москвы.

