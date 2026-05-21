На учения с «Искандером» доставили ядерные боеприпасы

«Искандер-М» развернули в Белоруссии на учениях ядерных сил.
В рамках учений ядерных сил ядерные боеприпасы были доставлены в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Белоруссии, сообщило в мессенджере «Макс» Минобороны России.
«Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М”, снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков», — говорится в сообщении.
