Посол России связал обвинения против Рауля Кастро с давлением США на Кубу

США демонстрируют стремление усилить давление на Кубу, выдвигая обвинения в адрес бывшего лидераа республики Рауля Кастро, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли в соцсети Х.

Источник: РБК

«Выдвинутые сегодня (20 мая — РБК) в США обвинения против генерала армии Рауля Кастро являются частью политики Вашингтона по усилению давления на Кубу. Это решение лишь демонстрирует стремление найти предлоги для эскалации напряженности вокруг острова», — отметил Коронелли.

Накануне Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что Соединенные Штаты заочно выдвинули против Рауля Кастро обвинения из-за инцидента со сбитыми в 1996 году самолетами. Cогласно пресс-релизу Минюста США, данные обвинения предусматривают смертную казнь или пожизненное заключение.

В ответ кубинский президент Мигель Диас-Канель назвал безосновательными выдвинутые Вашингтоном обвинения, подчеркнув, что это лишь проявление высокомерия и разочарования США, которые не могут смириться с твердостью Кубы и единством ее руководства.

Рауль Кастро, родившийся в 1931 году, вместе с братом Фиделем Кастро был причастен к свержению 1 января 1959 года правительства Фульхенсио Батисты, поддерживавшемого США. К власти пришли силы Фиделя Кастро после победы Кубинской революции. Рауль занимал пост министра обороны и возглавил страну только в 2008-м, сменив заболевшего брата. Фидель Кастро умер в 2016 году. Политический деятель покинул пост президента в 2018 году.

