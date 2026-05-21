Focus узнал о планах Германии увеличить выплаты сирийцам за репатриацию

Министерство внутренних дел ФРГ прорабатывает инициативу о выплате сирийским беженцам единовременного пособия в размере до €8000 при условии их добровольного возвращения на родину, сообщает журнал Focus со ссылкой на источники в правительстве.

Министерство внутренних дел ФРГ прорабатывает инициативу о выплате сирийским беженцам единовременного пособия в размере до €8000 при условии их добровольного возвращения на родину, сообщает журнал Focus со ссылкой на источники в правительстве.

Сейчас покидающим Германию сирийцам полагается около €1000, однако получить эти деньги непросто: процедура бюрократически сложна, а итоговая сумма рассчитывается индивидуально. МВД Германии, в свою очередь, планирует существенно увеличить выплату, рассчитывая, что это станет мощным стимулом для возвращения беженцев на родину.

Как передает Focus, канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявлял о намерении вернуть 80% сирийских беженцев на родину. Но достичь этой цели можно лишь в том случае, если многие согласятся уехать добровольно. Поэтому правительство делает ставку на финансовые поощрения — к такому шагу Берлин призывали многие немецкие политики и эксперты.

В конце марта Мерц объявил о намерении Германии репатриировать на родину более 700 тысяч сирийских беженцев в ближайшие три года. При этом он подчеркнул, что это коснется в первую очередь тех, кто «злоупотребляет гостеприимством» и не соблюдает немецкие законы. Как отметил журнал Focus, в настоящее время число сирийских беженцев на территории Германии превышает 900 тысяч.

Кроме того, по словам Мерца, общая ситуация в Сирии «фундаментально улучшилась» спустя время после свержения Башара Асада. Поэтому необходимо также пересмотреть потребности в защите сирийцев.

