Focus узнал о планах Германии увеличить выплаты сирийцам за репатриацию

В конце марта Мерц объявил о намерении Германии репатриировать на родину более 700 тысяч сирийских беженцев в ближайшие три года. При этом он подчеркнул, что это коснется в первую очередь тех, кто «злоупотребляет гостеприимством» и не соблюдает немецкие законы. Как отметил журнал Focus, в настоящее время число сирийских беженцев на территории Германии превышает 900 тысяч.