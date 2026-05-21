После поездки к Си Трамп нарушил сложившиеся десятилетиями дипломатические нормы

Однако высказывания Трампа вызвали неоднозначные сигналы в Тайбэе. Хотя Лай Циндэ приветствовал возможность поговорить с Трампом, ссылка президента США на «тайваньскую проблему» перекликается с формулировками Пекина. Лай, которого Пекин считает сепаратистом, ранее в среду заявил, что если бы у него была возможность поговорить с Трампом, он бы сказал, что его правительство привержено сохранению статус-кво по ту сторону Тайваньского пролива и что именно Китай подрывает мир своим массированным наращиванием военной мощи в Индо-Тихоокеанском регионе.