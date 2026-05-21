После поездки к Си Трамп нарушил сложившиеся десятилетиями дипломатические нормы

Трамп заявляет, что поговорит с президентом Тайваня, отступая от сложившихся десятилетиями дипломатических норм. Президенты США и Тайваня не общались напрямую с тех пор, как Вашингтон в 1979 году пошел на дипломатическое признание Китайской Народной Республики, отказавшись от признания Тайваня как Китайской Республики.
Дональд Трамп заявил в среду, что поговорит с президентом Тайваня Лай Цзиндэ, что является беспрецедентным шагом для американского лидера, который может испортить отношения США с Китаем, пишет The Guardian.
«Я поговорю с ним», — сказал президент США журналистам на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде перед посадкой в президентский самолет Air Force One, когда его спросили о тайбэйском президенте Лай Циндэ. «Я поговорю со всеми… Мы будем работать над этой тайваньской проблемой».
Отвечая на комментарии Трампа в четверг утром, министерство иностранных дел Тайваня заявило, что Лай Циндэ был бы рад поговорить с американским лидером, сообщает Reuters.
Президенты США и Тайваня не общались напрямую с тех пор, как Вашингтон передал дипломатическое признание Пекину вместо Тайбэя в 1979 году, напоминает The Guardian. Однако, став избранным (но еще не вступившим официально в должность главы государства) президентом в конце 2016 года, Трамп нарушил многолетний дипломатический прецедент, когда поговорил с тогдашним президентом Тайваня Цай Инвэнь. Политические последствия этого разговора привели к тому, что правительство Китая подало жалобу правительству США, в то время как переходная команда Трампа преуменьшила значение разговора.
Пекин никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над островом. Он возмущен давней военной поддержкой Тайваня со стороны США с целью сдерживания военных действий Китая, подчеркивает The Guardian.
Комментарии Трампа стали вторым разом за неделю, когда он заявил, что намерен поговорить с Лаем, развеяв первоначальные предположения о том, что его первое упоминание об этом после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на прошлой неделе было словесной оговоркой.
По словам человека, знакомого с ситуацией, телефонный разговор между лидерами США и Тайваня пока не запланирован.
Белый дом не сразу ответил на просьбу прокомментировать, когда может состояться такой телефонный разговор и что будет обсуждаться, отемчает The Guardian.
Представители администрации Трампа отметили, что Трамп одобрил продажу Тайваню большего количества оружия, чем любой другой президент США, но он также описал будущие продажи оружия как «очень хороший переговорный козырь».
Трамп неоднократно называл свои отношения с Си Цзиньпином «потрясающими». После поездки в Пекин на прошлой неделе Трамп заявил, что еще не решил, стоит ли продолжать крупную продажу оружия Тайваню на сумму до 14 миллиардов долларов, что усилило неопределенность в отношении поддержки острова со стороны США.
В попытке оказать давление на Трампа Пекин, как сообщается, в настоящее время не дает согласия на возможный летний визит в Китай заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби.
Пекин дал понять Вашингтону, что не может одобрить поездку Колби, пока Трамп не решит, как он будет действовать в отношении продажи оружия, сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Любой прямой разговор между США и Тайванем обычно вызывает гнев Китая, который рассматривает остров как свою собственную территорию, комментирует The Guardian.
Однако высказывания Трампа вызвали неоднозначные сигналы в Тайбэе. Хотя Лай Циндэ приветствовал возможность поговорить с Трампом, ссылка президента США на «тайваньскую проблему» перекликается с формулировками Пекина. Лай, которого Пекин считает сепаратистом, ранее в среду заявил, что если бы у него была возможность поговорить с Трампом, он бы сказал, что его правительство привержено сохранению статус-кво по ту сторону Тайваньского пролива и что именно Китай подрывает мир своим массированным наращиванием военной мощи в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Ни одна страна не имеет права аннексировать Тайвань. Народ Тайваня ведет демократический и свободный образ жизни, а демократию и свободу не следует рассматривать как провокацию», — сказал Лай.
Согласно американскому законодательству, Вашингтон обязан предоставить Тайваню средства для самообороны, и американские законодатели — как республиканцы, так и демократы — призвали администрацию Трампа продолжить продажу оружия, отмечает The Guardian.
Подчеркивая стратегическую важность Тайваня для США, остров с населением в 23 миллиона человек является четвертым по величине торговым партнером США после Китая, население которого составляет 1,4 миллиарда человек. Значительная часть этой торговли основана на экспорте в США передовых полупроводников, которые подпитывают мировую экономику.