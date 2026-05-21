Politico узнало о вариантах действий Трампа в отношении Кубы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает дипломатические и военные варианты действий в отношении Кубы, однако окончательное решение пока не принято, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
По словам чиновника, Вашингтон продолжает оказывать давление на Гавану, в том числе через блокирование импорта нефти и санкции. Он отметил, что у Трампа «есть дипломатические и военные варианты» по Кубе, но президент «не принял ни одного решения».
Представитель Белого дома также заявил, что Трамп в конечном счете хочет видеть «свободную и демократическую Кубу».
Накануне стало известно, что экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в США заочно предъявили обвинение из-за сбитых в 1996 году кубинскими ВВС самолетов американской правозащитной организации Brothers to the Rescue («Братья за спасение»). Как отмечает Reuters, это стало частью политики Трампа по отношению к Гаване. Ранее президент США призывал к смене режима на Кубе.
Рауль Кастро вместе с братом Фиделем участвовал в Кубинской революции и свержении правительства Фульхенсио Батисты в 1959 году. Он занимал пост министра обороны, а в 2008 году возглавил страну после болезни Фиделя Кастро. С поста президента Рауль Кастро ушел в 2018 году.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал обвинения США против Рауля Кастро политическим шагом без юридических оснований.
По словам Диас-Канеля, Вашингтон пытается использовать обвинения для оправдания возможной военной агрессии против Кубы. Он также заявил, что США манипулируют событиями 1996 года.
На фоне обвинений Рауля Кастро Трамп позже исключил вероятность эскалации между США и Кубой. «Не думаю, что в этом есть необходимость», — заявил американский лидер журналистам.
