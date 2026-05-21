МИД назвал фейком публикацию The Insider о «российских агентах в Ереване»

Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване в начале мая. Зеленский на нем призвал усилить давление на Россию и поддержку Киева. После этого МИД России вызвал посла Армении, а в Кремле заявили, что ждут разъяснений от Еревана. Со своей стороны, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна не намерена обострять отношения с Россией.