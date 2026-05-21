МИД назвал фейком публикацию The Insider о «российских агентах в Ереване»

Публикация латвийского издания о направленных в Армению для противодействию Пашиняну «российских агентах» являются ложью и провокацией, заявили в МИДе. Ведомство назвало публикацию частью кампании по дискредитации России.

Источник: РБК

Публикация издания The Insider (признано в России иноагентом и нежелательной организацией), в которой утверждалось, что в Армению были направлены сотрудники ФСБ, ГРУ и СВР для противодействия премьер-министру Николу Пашиняну — ложь, сообщила в телеграм-канале пресс-служба МИДа.

«Приведенные в “расследовании” доводы — не что иное, как неприкрытая ложь и организованная провокация, имеющая целью оказать психологическое давление на российских дипломатов и запугать армянскую общественность перед выборами», — говорится в сообщении.

Представители внешнеполитического ведомства отметили, что приведенные в материале сведения не подтверждены убедительными доказательствами и содержат фактологические ошибки.

«Ни одного сколько-нибудь убедительного факта, подтверждающего обвинения, The Insider привести не в состоянии», — отметили в МИДе.

Отдельно министерство прокомментировало утверждения издания о деятельности Русского дома в Ереване. В ведомстве указали, что деятельность организации, которая включает в себя гуманитарные, культурные и образовательные проекты, а также «продвижение мягкой силы», которые вменяет в вину издание, соответствует задачам Русского дома за рубежом.

МИД также отверг обвинения в адрес российских структур во вмешательстве во внутренние дела Армении. В министерстве заявили, что дипломатическая работа России в республике ведется в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

Ведомство расценило публикацию как часть кампании по дискредитации России и ее связей с Арменией. «Рассматриваем очередную “сенсацию” о “российских агентах в Ереване” как еще один эпизод кампании по вытеснению России из Южного Кавказа», — заявили в МИДе.

Накануне секретарь Совбеза Сергей Шойгу назвал одним из недружественных шагов Армении предоставление Ереваном украинскому лидеру Владимиру Зеленскому трибуны саммита Европейского политического сообщества. Он отметил, что речь идет о неуважении к памяти армян, воевавших против нацизма во Второй мировой войне.

Шойгу также перечислил другие действия Еревана, которые Москва считает недружественными, включая присоединение Армении к Международному уголовному суду, выдачу российских граждан третьим странам и ухудшение условий для российских экономических операторов.

Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване в начале мая. Зеленский на нем призвал усилить давление на Россию и поддержку Киева. После этого МИД России вызвал посла Армении, а в Кремле заявили, что ждут разъяснений от Еревана. Со своей стороны, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна не намерена обострять отношения с Россией.

Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
