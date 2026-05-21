Великобританию и Евросоюз неминуемо накроет энергетический кризис, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
Поводом для заявления стал пост шведского журналиста, который написал, что правая партия «Альтернатива для Германии» почти достигла размера объединенных партий ХДС и СДПГ по данным последнего опроса. Пользователь Х назвал это «политическим землетрясением».
«Будет еще больше, когда цунами энергетического кризиса вот-вот обрушится на ЕС и Великобританию», — ответил Дмитриев на публикацию.
В конце апреля апреля глава РФПИ предупредил, что Великобританию и ЕС ждет кризис, который пройдет через семь последовательных волн.
В мае, по мнению Дмитриева, первый удар придется по авиационному топливу, затем кризис перекинется на рынки нефти, газа и всего топлива в целом, после чего под удар попадает производство удобрений.
Летом, в июне-августе, кризис охватит пищевую промышленность, а затем и другие отрасли производства, полагает глава РФПИ.
В завершение, с сентября по декабрь, следует ожидать масштабных экономических проблем в самих странах, за которыми последуют социальный и политический кризис, считает Дмитриев.
Ситуация привела к подорожанию авиационного топлива и отменам рейсов по всему миру. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) не исключила, что к концу мая отмены могут затронуть Европу.
