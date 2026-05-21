Дмитриев предрек Великобритании и ЕС «цунами энергетического кризиса»

Великобританию и Евросоюз неминуемо накроет энергетический кризис, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Источник: РБК

Поводом для заявления стал пост шведского журналиста, который написал, что правая партия «Альтернатива для Германии» почти достигла размера объединенных партий ХДС и СДПГ по данным последнего опроса. Пользователь Х назвал это «политическим землетрясением».

«Будет еще больше, когда цунами энергетического кризиса вот-вот обрушится на ЕС и Великобританию», — ответил Дмитриев на публикацию.

В конце апреля апреля глава РФПИ предупредил, что Великобританию и ЕС ждет кризис, который пройдет через семь последовательных волн.

В мае, по мнению Дмитриева, первый удар придется по авиационному топливу, затем кризис перекинется на рынки нефти, газа и всего топлива в целом, после чего под удар попадает производство удобрений.

Летом, в июне-августе, кризис охватит пищевую промышленность, а затем и другие отрасли производства, полагает глава РФПИ.

В завершение, с сентября по декабрь, следует ожидать масштабных экономических проблем в самих странах, за которыми последуют социальный и политический кризис, считает Дмитриев.

После начала конфликта США и Израиля с Ираном и последовавшей за ним блокады Ормузского пролива, в мире резко выросли цены на энергоносители. Через пролив прежде шло до 20% мировых поставок нефти.

Ситуация привела к подорожанию авиационного топлива и отменам рейсов по всему миру. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) не исключила, что к концу мая отмены могут затронуть Европу.

