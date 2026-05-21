МИД ФРГ осудил действия Бен-Гвира в ситуации с флотилией «Сумуд»

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал неприемлемыми действия израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, опубликовавшего видео с жестоким обращением с задержанными участниками «Глобальной флотилии Сумуд» в соцсети Х, сообщает Spiegel.
На кадрах задержанные стоят на коленях на палубе со связанными за спиной руками и опущенными головами. Бен-Гвир подписал ролик: «Вот так мы принимаем сторонников терроризма. Добро пожаловать в Израиль».
В ответ на видео Вадефуль заявил, что подобное поведение министра национальной безопасности Израиля «совершенно неприемлемо».
«Это в корне противоречит ценностям, которые Германия хочет отстаивать вместе с Израилем», — подчеркнул глава МИД ФРГ.
При этом он поблагодарил главу МИД Израиля Гидеона Саара за то, что тот публично осудил поступок Бен-Гвира. Саар подчеркнул, что израильский министр своим «позорным» поведением сознательно вредит государству, причем не в первый раз.
20 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потребовал привлечь к ответственности министра национальной безопасности Израиля и других израильских силовиков после публикации видео с жестоким обращением с задержанными активистами флотилии «Сумуд».
Глава польской дипломатии подчеркнул, что в демократическом мире не издеваются и не злорадствуют над людьми, находящимися под стражей, и заявил, что его соотечественники не совершали никаких преступлений.
«Глобальная флотилия Сумуд» — это гражданская инициатива, цель которой — прорвать морскую блокаду сектора Газа, доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к ситуации в анклаве.
МИД Израиля, в свою очередь, утверждает, что флотилия связана с палестинской группировкой ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в секторе Газа.
