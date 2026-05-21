Авианосная ударная группа США вошла в Карибское море

В Карибское море вошла авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем USS Nimitz («Нимиц»), сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.
«Добро пожаловать в Карибский регион, авианосная ударная группа “Нимиц”!» — говорится в сообщении.
Вместе с авианосцем в регион прибыли размещенное на нем авиационное крыло CVW-17, эсминец USS Gridley и судно снабжения USNS Patuxent. В командовании подчеркнули, что эти силы олицетворяют «вершину боеготовности, непревзойденной дальности поражения, а также стратегического превосходства».
Как отметили в сообщении, авианосец «Нимиц» не раз доказывал свою эффективность в различных точках мира — от Тайваньского пролива до Персидского залива, «обеспечивая стабильность и отстаивая демократические ценности».
Заявление Южного командования США было опубликовано 20 мая — в тот день, когда американская администрация выдвинула обвинения в адрес экс-президента Кубы Рауля Кастро.
Накануне Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что Рауль Кастро заочно обвинен в Соединенных Штатах из-за инцидента со сбитыми самолетами в 1996 году. Как отметил источник агентства, обвинительное заключение стало частью более широкой политики администрации Трампа, ранее призвавшего к смене режима на Кубе. Позже в тот же день Минюст США рассекретил обновленное обвинительное заключение против 94-летнего Кастро и еще пяти граждан Кубы.
На фоне обвинений против Рауля Кастро Дональд Трамп исключил вероятность дальнейшей эскалации между Кубой и США.
