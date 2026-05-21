Авианосная ударная группа США вошла в Карибское море

Накануне Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что Рауль Кастро заочно обвинен в Соединенных Штатах из-за инцидента со сбитыми самолетами в 1996 году. Как отметил источник агентства, обвинительное заключение стало частью более широкой политики администрации Трампа, ранее призвавшего к смене режима на Кубе. Позже в тот же день Минюст США рассекретил обновленное обвинительное заключение против 94-летнего Кастро и еще пяти граждан Кубы.