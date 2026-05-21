Защищавшие Капитолий полицейские оспорили законность нового фонда Трампа

Два полицейских, защищавших Капитолий в январе 2021 года, подали иск в федеральный суд Вашингтона с требованием заблокировать выплаты в размере почти $1,8 млрд из фонда, созданного президентом США для компенсации жертвам политической «вооруженности» системы, сообщает Reuters.
Иск подали бывший офицер полиции Капитолия Гарри Данн и сотрудник полиции округа Колумбия Дэниел Ходжес. «В самом вопиющем акте президентской коррупции этого столетия президент Дональд Трамп создал финансируемый налогоплательщиками фонд в размере $1,776 млрд для поддержки мятежников и военизированных группировок, совершающих насилие от его имени», — говорится в заявлении полицейских.
Данн и Ходжес были среди сотрудников полиции, которые защищали Капитолий во время нападения сторонников Трампа, пытавшихся помешать утверждению результатов победы Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. По данным агентства, оба ранее давали показания о пережитом во время штурма.
Истцы требуют судебного запрета на выплаты из фонда, называя его незаконным. Агентство отмечает, что речь идет о средствах, появившихся после соглашения Трампа с Налоговой службой США, в рамках которого он отказался от иска на $10 млрд из-за утечки его налоговых деклараций.
Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш ранее заявил в Конгрессе, что выплаты могут получать представители любой партии и что фонд не ограничен только участниками событий 6 января, пишет Reuters.
Ранее на этой неделе CNN со ссылкой на источники сообщил, что чиновники администрации Трампа обсуждают создание фонда объемом $1,776 млрд для компенсаций людям, подвергшимся «несправедливым расследованиям» при предыдущих американских президентах, прежде всего при Байдене. Как сообщили собеседники телеканала, проект может получить название «Комиссия по установлению истины и справедливости при президенте Дональде Дж. Трампе».
По словам источников, инициатива должна поддержать тех, кто, по версии сторонников Трампа, был «несправедливо атакован» из-за использования Байденом Минюста в политических целях. При этом выплаты могут быть предусмотрены и для пострадавших при других администрациях, пояснили собеседники CNN. Сумма фонда отсылает к 1776 году и 250-летию США.
