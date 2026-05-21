На Западе заметили разницу в приеме в Китае Трампа и Путина

«То же самое, но по-другому: как Си Цзиньпин и Китай приветствовали Трампа и Путина», — под таким красноречивым заголовком британское издание The Guardian опубликовало аналитический материал по итогам визита российского президента в Пекин. Казалось, что череда визитов, следовавших один за другим намеренно повторяется, но Китай позаботился о том, чтобы различия были замечены, говорится в публикации.
Через несколько дней после того, как Дональда Трампа в Пекине встречали военный оркестр, почетный караул и десятки детей, размахивающих американскими и китайскими флагами, Владимир Путин прибыл в Китай, чтобы увидеть почти идентичное зрелище, пишет The Guardian.
Хореография двух приемов выглядела намеренно зеркально отраженной, чтобы продемонстрировать способность Пекина принимать лидеров из Вашингтона и Москвы с одинаковым великолепием, продолажет The Guardian.
Но Китай также позаботился о том, чтобы различия были замечены. Трампа в аэропорту встречал вице-президент Китая, что в значительной степени является церемониальной ролью за пределами реальной структуры власти Коммунистической партии, в то время как Путина приветствовал действующий член политбюро, высшего органа, принимающего решения в партии, что является тонким сигналом о том, что Китай рассматривает Москву как надежного партнера своей страны. формирующийся незападный мировой порядок во главе с Пекином, констатирует The Guardian.
При этом, как напоминает издание, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отверг идею сравнивать эти два визита друг с другом, настаивая на том, что их не следует рассматривать через призму соперничества. А помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что визит Путина для встречи с Си Цзиньпином был запланирован задолго до поездки Трампа в Пекин.
В то время как Трамп и Си Цзиньпин создавали видимость сотрудничества, их саммит принес мало конкретных результатов, а в ключевых спорах об экспорте чипов Nvidia и тарифах был достигнут незначительный прогресс, пишет The Guardian.
Война между США и Ираном открыла перед Россией новые возможности, отмечает далее The Guardian. В условиях нестабильности в Персидском заливе, угрожающей мировым поставкам энергоносителей, и фактически закрытого Ормузского пролива Москва стремится представить себя Пекину как более надежного долгосрочного поставщика нефти и газа.
Си Цзиньпин и Путин пообещали углубить сотрудничество в широком спектре секторов, при этом Си Цзиньпин заявил, что две страны «в полной мере задействуют возможности по объединению ресурсов».
Лидер Китая уже давно стремится позиционировать себя как государственного деятеля мирового масштаба, способного справиться с соперничающими державами. Ни один из предыдущих китайских лидеров не принимал с одновременными государственными визитами в одном и том же месяце действующего президента США и действующего президента России, указывает The Guardian.
Во время визита Трампа Си Цзиньпин стремился напомнить своему американскому коллеге, что у Пекина по-прежнему есть мощный стратегический союзник в лице России. Принимая Трампа в Чжуннаньхае, резиденции коммунистического руководства, которую редко открывали для иностранных гостей, Си подчеркнул эксклюзивность обстановки. На вопрос, часто ли туда приглашают иностранных лидеров, Си Цзиньпин покачал головой. «Очень редко», — сказал он, добавив со смешком: «Например, Путин бывал здесь».
Выступая позже вместе с Путиным, Си Цзиньпин сказал, что отношения между Китаем и Россией «по праву считаются образцом для нового типа отношений между крупными державами».
Примечательно, что в ходе публичных дискуссий на обоих саммитах отсутствовали какие-либо серьезные попытки добиться прорыва в отношении двух военных конфликтов, которые в настоящее время доминируют в мировой политике, пишет The Guardian.
Си Цзиньпин, похоже, стремился выступить единым фронтом с Москвой, отмечает издание. В совместном заявлении Китай и Россия повторили свой призыв к «устранению коренных причин» войны на Украине — формулировка, которая точно отражает позицию Кремля.