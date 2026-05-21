На Западе заметили разницу в приеме в Китае Трампа и Путина

Но Китай также позаботился о том, чтобы различия были замечены. Трампа в аэропорту встречал вице-президент Китая, что в значительной степени является церемониальной ролью за пределами реальной структуры власти Коммунистической партии, в то время как Путина приветствовал действующий член политбюро, высшего органа, принимающего решения в партии, что является тонким сигналом о том, что Китай рассматривает Москву как надежного партнера своей страны. формирующийся незападный мировой порядок во главе с Пекином, констатирует The Guardian.