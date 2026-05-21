В Совфеде напомнили о планах Трампа присоединить Гренландию

Президент США Дональд Трамп не отказался от идеи контроля над Гренландией, но теперь он ищет новые и более тонкие способы достижения своих целей. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя планы американского лидера получить полномочия для блокирования любых будущих инвестиций со стороны России или Китая в Гренландию.
«Не сумев добиться своего “напором и яростью”, Трамп пытается достичь своей цели — стратегического контроля над полуостровом и над его ресурсами — через переговоры с Данией», — написал он в своем Telegram-канале.
Парламентарий выразил мнение, что Трамп в конечном итоге получит то, что хочет. Однако, как уточнил сенатор, есть шанс, что этого не случится, если переговоры затянутся до следующих выборов президента.
Ранее сообщалось, что в Дании считают, что Трамп по-прежнему целится захватить Гренландию.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.