Посланник Трампа призвал США «вернуть свой след в Гренландии»

Посланник Трампа заявил, что Соединенным Штатам пора «вернуть свой след в Гренландии», во время визита на арктический остров, пока принадлежащий Дании. Визит Джеффа Лэндри вызвал споры, тогда как премьер-министр Гренландии заявил, что не было никаких признаков того, что «что-то изменилось» в позиции США.
Специальный посланник США в Гренландии после того, как он он завершил свой первый визит на остров с момента своего назначения в декабре 2025 года, заявил, что Вашингтону пора «вернуть свое влияние» на арктический остров.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США должны контролировать Гренландию — автономную территорию Дании — из соображений национальной безопасности, утверждая, что в противном случае остров якобы рискует попасть в руки Китая или России, напоминает The Guardian.
Гренландия находится на кратчайшем пути для ракет между Россией и США. Считается также, что остров содержит нетронутые редкоземельные минералы и может стать жизненно важным активом по мере таяния полярных льдов и появления новых морских маршрутов.
«Я думаю, что США пора вернуться в Гренландию», — заявил агентству Франс Пресс посланник Джефф Лэндри, добавив: «Гренландия нуждается в США. Я думаю, что вы видите, как президент говорит об усилении операций по обеспечению национальной безопасности и повторном заселении определенных баз в Гренландии».
В разгар холодной войны США располагали 17 военными объектами в Гренландии, но с годами закрыли их, и в настоящее время у них есть только один — база Питуффик на севере острова, указывает далее The Guardian.
Согласно последним сообщениям СМИ, США хотят открыть три новые базы на юге гренландской территории.
Оборонный пакт 1951 года, обновленный в 2004 году, уже позволяет Вашингтону наращивать развертывание войск и военных объектов на острове при условии, что он заранее проинформирует Данию и Гренландию.
В январе Трамп отказался от угроз захватить Гренландию, и для решения его проблем была создана американо-датско-гренландская рабочая группа, отмечает The Guardian.
Хотя желание «хозяина» «обеспечить контроль над Гренландией совершенно неуважительно, мы обязаны найти решение», — заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен журналистам в кулуарах Гренландского экономического форума во вторник.
Посланник Лэндри, который также является губернатором штата Луизиана от республиканской партии, прибыл в воскресенье в столицу Гренландии Нуук. Он не был официально приглашен, и его присутствие вызвало споры на острове, отмечает The Guardian.
Официальные лица Гренландии и Дании неоднократно заявляли, что только Гренландия якобы может решать свое будущее.
В понедельник Лэндри встретился с Нильсеном и министром иностранных дел Гренландии Муте Эгеде.
Нильсен назвал переговоры «конструктивными», но отметил, что «нет никаких признаков… того, что что-то изменилось» в позиции США.
В интервью, опубликованном в среду в гренландской ежедневной газете Sermitsiaq, Лэндри рассказал о мечтах Гренландии о независимости.
Хотя опросы показывают, что большинство гренландцев выступают за то, чтобы когда-нибудь получить независимость от Дании, у местного правительства нет таких ближайших планов, поскольку многие вопросы остаются нерешенными — в первую очередь, касающиеся экономики острова, которая сильно зависит от Дании, утверждает The Guardian.
«Я думаю, что есть несколько невероятных возможностей, которые действительно могут поднять гренландцев от зависимости к независимости», — сказал Лэндри в интервью.
«Я думаю, что президент Соединенных Штатов хотел бы, чтобы страна стала экономически независимой. И я думаю, что здесь это возможно», — заявил он.
Полемику вокруг визита Лэндри усугубил тот факт, что его сопровождал американский врач, который сообщил датскому телеканалу TV2, что он прибыл туда «для оценки медицинских потребностей» Гренландии.
Дания и Гренландия в феврале отклонили предложение Трампа направить военно-морской госпиталь, «чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там не заботятся», напоминает The Guardian.
Министр здравоохранения Гренландии Анна Вангенхайм раскритиковала присутствие американского врача. «Гренландцы — не подопытные кролики в геополитическом проекте», — заявила она.