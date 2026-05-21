В ООН вопреки попыткам США поддержали «историческое решение» по климатическому кризису

ООН проголосовала 141 голосами против 8 за принятие резолюции, поддерживающей мнение Всемирного суда о том, что страны имеют юридическое обязательство бороться с изменением климата, при этом США, которые являются крупнейшим в истории источником выбросов в атмосферу, входят в небольшую группу противников этого решения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что голосование Генеральной ассамблеи в среду, при котором 28 стран воздержались, подчеркнуло, что правительства несут ответственность за защиту граждан от «эскалации климатического кризиса».
«Я приветствую принятие резолюции Генеральной Ассамблеи о консультативном заключении Международного суда по изменению климата — это мощное подтверждение международного права, климатической справедливости, науки и ответственности государств за защиту людей от эскалации климатического кризиса», — сказал Гутерриш в своем посте на платформе X.
Резолюция, внесенная тихоокеанским островным государством Вануату, подтверждает консультативное заключение Международного суда (МС) от июля 2025 года о том, что государства обязаны сократить использование ископаемого топлива и бороться с глобальным потеплением, пишет The Guardian.
Хотя консультативное заключение суда и не имеет обязательной юридической силы, оно уже используется в судебных разбирательствах по вопросам климата по всему миру, и судьи начинают ссылаться на него в своих решениях, связанных с климатом, указывает The Guardian.
Но в качестве дипломатического рычага это заключение оказалось более трудноразрешимым. На прошлогодних переговорах по климату в рамках РКИК ООН в Белеме он не получил широкого распространения; Саудовская Аравия назвала его включение в окончательные тексты «красной чертой».
Австралия, Германия, Франция и Великобритания были в числе 141 проголосовавших за резолюцию.
Администрация Трампа вывела США из Парижского соглашения по климату и других важных природоохранных соглашений и проводит политику, направленную на увеличение производства ископаемого топлива, напоминает The Guardian.
«Резолюция содержит неприемлемые политические требования, касающиеся ископаемого топлива», — заявляет заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс.
В феврале Associated Press сообщило, что администрация Трампа призывала другие страны оказать давление на Вануату, чтобы та сняла резолюцию с рассмотрения.
Перед голосованием Одо Теви, посол Вануату в ООН, сказал: «Мы должны быть честны друг с другом относительно того, почему это имеет значение … Это важно, потому что ущерб реален, и он уже здесь, на наших островах и побережьях, для сообществ, сталкивающихся с засухой и неурожаем. Государства и народы, которые несут самое тяжелое бремя, очень часто являются теми, кто меньше всего способствовал возникновению проблемы».
Министр Вануату по вопросам изменения климата Ральф Регенвану заявил: «В нынешнем геополитическом контексте постоянная приверженность верховенству закона важна как никогда», и изменение климата «не является исключением».
«Разъяснение судом существующих обязательств имеет важное значение для доверия к международной системе и для эффективных коллективных действий», — сказал он.
На протяжении десятилетий страны Тихоокеанского региона наблюдали, как их родина медленно исчезает, рассказывает The Guardian. В Тувалу, где средняя высота над уровнем моря составляет всего 2 метра, более трети населения обратились за климатической миграционной визой в Австралию, хотя ежегодно ее получают лишь ограниченное число человек. По прогнозам, к 2100 году во время прилива большая часть территории страны окажется под водой.
В Науру правительство начало продавать паспорта богатым иностранцам, предлагая безвизовый въезд в десятки стран, в надежде получить доход для возможного переезда населения из исчезающей крохотной республики.
Парижское соглашение по климату 2015 года поставило цель ограничить потепление до 1,5 градусов по Цельсию с доиндустриальных времен, то есть с середины 1800-х годов, что породило лозунг «1,5 градуса, чтобы выжить», но теперь ученые говорят, что даже при самом благоприятном сценарии температура все еще превышает эту отметку, напоминает The Guardian.