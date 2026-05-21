ВЦИОМ: Лукашенко возглавил рейтинг доверия в России среди лидеров стран бывшего СССР

Президент Беларуси Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян лидерам стран бывшего СССР. Информация содержится в исследовании Всероссийского центр изучения общественного мнения. Подробности приводит ТАСС.
Согласно исследованию, президент Беларуси занял первое место по доверию — 75%. За десять лет показатель увеличился на десять процентных пунктов.
На втором месте рейтинга находится президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — 25%. Показатель доверия к лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву составил 8%, а к премьер-министру Армении Николу Пашиняну — 7%.
По 5% набрали президенты Азербайджана, Грузии, Кыргызстана — Ильхам Алиев, Михаил Кавелашвили, Садыр Жапаров. У лидеров Туркменистана, Таджикистана и Молдовы — Сердара Бердымухамедова, Эмомали Рахмона, Майи Санду — по 4%.
По словам руководителя ВЦИОМ Илоны Гезалян, оценки доверия складываются из нескольких факторов. Речь идет про информационное присутствие, тональность информации, общее отношение к стране:
— Беларусь: высокая информационная плотность, устойчиво позитивная тональность и глубокая интеграция дали результат в 75% и рост на протяжении многих лет.
Указанный опрос проводился в апреле 2026 года. В нем приняли 1600 граждан Росси в возрасте от 18 лет.
