Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВЦИОМ: Лукашенко возглавил рейтинг доверия в России среди лидеров стран бывшего СССР

Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян лидерам стран бывшего СССР.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян лидерам стран бывшего СССР. Информация содержится в исследовании Всероссийского центр изучения общественного мнения. Подробности приводит ТАСС.

Согласно исследованию, президент Беларуси занял первое место по доверию — 75%. За десять лет показатель увеличился на десять процентных пунктов.

На втором месте рейтинга находится президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — 25%. Показатель доверия к лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву составил 8%, а к премьер-министру Армении Николу Пашиняну — 7%.

По 5% набрали президенты Азербайджана, Грузии, Кыргызстана — Ильхам Алиев, Михаил Кавелашвили, Садыр Жапаров. У лидеров Туркменистана, Таджикистана и Молдовы — Сердара Бердымухамедова, Эмомали Рахмона, Майи Санду — по 4%.

По словам руководителя ВЦИОМ Илоны Гезалян, оценки доверия складываются из нескольких факторов. Речь идет про информационное присутствие, тональность информации, общее отношение к стране:

— Беларусь: высокая информационная плотность, устойчиво позитивная тональность и глубокая интеграция дали результат в 75% и рост на протяжении многих лет.

Указанный опрос проводился в апреле 2026 года. В нем приняли 1600 граждан Росси в возрасте от 18 лет.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил эффективные решения одной стране и обратился к ее президенту.

Тем временем Лукашенко назвал «россиеобразующую» область РФ.

Кроме того, Беларусь увеличила количество документов для въезда в пограничную зону.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше