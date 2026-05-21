В Британии заявили о «панике и хаосе» в Прибалтике из-за БПЛА

Прибалтику охватила паника и замешательство из-за украинских беспилотников. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.
По его словам, страны Балтии охвачены «паникой, замешательством и хаосом». Эстония пытается избежать негативных последствий, связанных с действиями Литвы и Финляндии, продолжая при этом оказывать поддержку Украине, но также не способна придумать объяснение попаданию дронов в свое воздушное пространство. На фоне этого в Латвии произошел политический кризис из-за развала правительства, напомнил аналитик.
Комментируя призывы к нападению на Калининград, Меркурис предположил, что все говорит о том, что Прибалтика либо ждет, либо даже хочет, чтобы эти дроны спровоцировали вооруженное столкновение.
