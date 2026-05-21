Учения в Белоруссии с «Искандерами» и ядерными боеприпасами. Видео

Российские военные доставили ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии во время учений ядерных сил. Видео с кадрами транспортировки и работы военных опубликовала пресс-служба Минобороны России в Max.
«Искандер-М» развернули в Белоруссии на учениях ядерных сил.
Как сообщили в ведомстве, белорусские военные отрабатывают задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
На опубликованных кадрах показаны колонны военной техники и подготовка личного состава.
Россия и Белоруссия проводят совместные учения нестратегических ядерных сил уже в третий раз после размещения российского ядерного оружия на территории республики. О начале маневров 18 мая сообщило белорусское Минобороны. В ведомстве заявляли, что цель учений — проверить готовность военных и техники, а также отработать применение вооружений из неплановых районов.
В маневрах участвуют более 64 тыс. военнослужащих и свыше 7,8 тыс. единиц техники, включая более 200 ракетных установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок.
