Учения в Белоруссии с «Искандерами» и ядерными боеприпасами. Видео

Источник: РБК

Российские военные доставили ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии во время учений ядерных сил. Видео с кадрами транспортировки и работы военных опубликовала пресс-служба Минобороны России в Max.

«Искандер-М» развернули в Белоруссии на учениях ядерных сил.

Как сообщили в ведомстве, белорусские военные отрабатывают задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

«Выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М”», — говорится в сообщении Минобороны.

На опубликованных кадрах показаны колонны военной техники и подготовка личного состава.

Россия и Белоруссия проводят совместные учения нестратегических ядерных сил уже в третий раз после размещения российского ядерного оружия на территории республики. О начале маневров 18 мая сообщило белорусское Минобороны. В ведомстве заявляли, что цель учений — проверить готовность военных и техники, а также отработать применение вооружений из неплановых районов.

В маневрах участвуют более 64 тыс. военнослужащих и свыше 7,8 тыс. единиц техники, включая более 200 ракетных установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше