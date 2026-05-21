Учения в Белоруссии с «Искандерами» и ядерными боеприпасами. Видео

Россия и Белоруссия проводят совместные учения нестратегических ядерных сил уже в третий раз после размещения российского ядерного оружия на территории республики. О начале маневров 18 мая сообщило белорусское Минобороны. В ведомстве заявляли, что цель учений — проверить готовность военных и техники, а также отработать применение вооружений из неплановых районов.