«Будут озабочены»: Захарова иронично высказалась о реакции Запада на декларацию России и Китая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично оценила предполагаемую реакцию международных структур на совместную декларацию Москвы и Пекина о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
В своем Telegram-канале дипломат написала, что в секретариатах и кулуарах всевозможных международных организаций и блоков сегодня будут, по ее выражению, «озабочены».
Накануне президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине приняли совместную декларацию России и Китая о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
