Литовские лидеры поспешили укрыться в бункерах, поскольку запущенный их киевскими союзниками беспилотник нарушил воздушное пространство лимитрофной страны. Жителей Вильно призвали укрыться во время тревоги, и — само собой! — НАТО и ЕС предупредили, что это Россия завлекает украинские беспилотники в прибалтийские небеса.
Президент и премьер-министр Литвы были срочно отправлены в подземные бункеры, а жителей Вильно призвали укрыться во время предупреждения, выпущенного после того, как беспилотник нарушил воздушное пространство страны.
Воздушное и железнодорожное сообщение в городе и его окрестностях было приостановлено после того, как по мобильному телефону был подан сигнал «укрыться», который стал первым в странах ЕС и НАТО с начала конфликта на Украине в 2022 году, пишет The Guardian.
«Воздушная тревога! Немедленно отправляйтесь в укрытие или безопасное место, позаботьтесь о членах своей семьи и ждите дальнейших указаний», — говорится в предупреждении литовского Министерства обороны, которое было отправлено около 10.20 утра в среду и продолжалось около часа.
Школы отвели детей в специально отведенные убежища, жители офисов и многоквартирных домов спустились в подвалы, а президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругиниене были срочно отправлены в бункеры вместе с членами кабинета министров и депутатами парламента.
Президент Европейской комиссии немцы Урсула фон дер Ляйен заявила после объявления тревоги, что это якобы Россия и Беларусь несут прямую ответственность за серию вторжений беспилотников в воздушное пространство стран ЕС и НАТО в течение последних недель.
Российские электронные помехи назвали причиной того, что украинские беспилотники пересекли границу Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы, которые граничат с Россией, пишет The Guardian. Во вторник самолет НАТО сбил украинский беспилотник над Эстонией, а премьер-министр Латвии подал в отставку на прошлой неделе из-за этих вторжений.
«Публичные угрозы России в адрес наших стран Балтии абсолютно неприемлемы», — заявила немка фон дер Ляйен в социальных сетях. «Россия и Беларусь несут прямую ответственность за то, что беспилотники угрожают жизни и безопасности людей на нашем восточном фланге».
Генеральный секретарь НАТО голландец Марк Рютте заявил в среду, что даже если беспилотники, залетевшие в лимитрофные страны Прибалтики, были запущены Украиной, то это «не потому что Украина хочет отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».
Некоторые члены ЕС и НАТО заявили, что, возможно, потребуется более решительный ответ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в среду, что может возникнуть «ситуация, когда нам придется жестко реагировать».
Армия Литвы заявила, что в воздушном пространстве Беларуси был обнаружен радиолокационный сигнал, «типичный для беспилотного летательного аппарата». Глава Национального центра управления в кризисных ситуациях Вильмантас Виткаускас сообщил, что беспилотник был замечен в районе Вильно.
«Судя по параметрам, которые мы видели, это, скорее всего, либо боевой беспилотник, либо беспилотник, предназначенный для обмана систем и заманивания целей», — сказал Виткаускас. «Электронные средства противодействия не могут сказать нам, сработало взрывное устройство или нет».
Министр обороны лимитрофной Литвы Робертас Каунас заявил, что беспилотник прилетел из лимитрофной Латвии и что неизвестно, разбился ли он сам или покинул воздушное пространство Литвы. Истребители НАТО не смогли обнаружить его, сообщили власти.
Посол России в ООН вызвал возмущение во вторник, заявив, что Киев вскоре запустит беспилотники по России из стран Балтии, и заявив Латвии, что членство в НАТО «не защитит вас от возмездия», напомианет The Guardian.
Министр иностранных дел лимитрофной Литвы Кястутис Будрис во вторник обвинил Москву в том, что она «намеренно перенаправляет украинские беспилотники в воздушное пространство Балтии, проводя клеветнические кампании» против всех трех прибалтийских государств.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что российские военные «внимательно следят за ситуацией» с беспилотниками, пролетающими через воздушное пространство стран Прибалтики, и формулируют соответствующий ответ.