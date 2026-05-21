Минобороны Казахстана опровергло данные из архивов США об НЛО над страной

Источник: РБК

Министерство обороны Казахстана опровергло факт появления неопознанного летающего объекта (НЛО) над территорией государства в 1994 году, о котором было упоминание в ранее опубликованных документах Пентагона. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на оборонное ведомство.

«Данный факт не находит своего подтверждения. В распоряжении Министерства обороны Республики Казахстан отсутствуют доказательства или официальные заключения, свидетельствующие о фиксации на территории Республики Казахстан объектов внеземного происхождения», — говорится в сообщении.

Силы ПВО также не фиксировали подобных объектов в упомянутый период. Министерство подчеркнуло, что не участвовало в подготовке опубликованных США архивных материалов и не подтверждает «содержащиеся в них предположения и интерпретации». Подобные публикации не следует воспринимать как доказательство существования НЛО, материалы являются исключительно субъективными показаниями людей, хранящимися в архивных источниках иностранных государств.

В Минобороны также добавили, что в архивах Казахстана нет других подтвержденных случаев появления подобных объектов в воздушном пространстве страны.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало засекреченные ранее документы, в которых содержатся сообщения о загадочных «гномах», выходящих из неопознанных летающих объектов.

Пентагон также опубликовал секретные документы об НЛО, среди материалов хранится дипломатическая телеграмма Госдепа США от 1994 года. В документе говорится, что экипаж самолета Boeing 747 заметил неопознанный объект в небе над Казахстаном. В конце января 1994 года пилот из Таджикистана и трое американцев заметили над Казахстаном яркий объект, который двигался на большой скорости, резко менял траекторию, совершал повороты на 90 градусов, следует из документа.

