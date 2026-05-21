Минобороны Казахстана опровергло данные из архивов США об НЛО над страной

Пентагон также опубликовал секретные документы об НЛО, среди материалов хранится дипломатическая телеграмма Госдепа США от 1994 года. В документе говорится, что экипаж самолета Boeing 747 заметил неопознанный объект в небе над Казахстаном. В конце января 1994 года пилот из Таджикистана и трое американцев заметили над Казахстаном яркий объект, который двигался на большой скорости, резко менял траекторию, совершал повороты на 90 градусов, следует из документа.